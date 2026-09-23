Pemprov Jateng Gelar Nobar FIFA ASEAN Cup 2026, Terbuka Untuk Umum

jpnn.com, SEMARANG - Guna memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang berlaga di ajang FIFA ASEAN Cup 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 25 September-5 Oktober 2026. Nobar tersebut gratis dan terbuka untuk umum.

"Kita nonton bareng, gratis. Masyarakat silakan hadir, nanti akan kita siapkan sajian makanan kecil dan doorprize," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto saat ditemui di Kantor Gubernur, Rabu, 23 September 2026.

Nobar yang digelar tersebut akan menyajikan laga-laga Timnas Indonesia. Dimulai pada Jumat, 25 September 2026 untuk laga Indonesia melawan Singapura; kemudian Senin, 28 September 2026 laga Indonesia melawan Malaysia; dan Kamis, 1 Oktober 2026, Indonesia melawan Bangladesh.

Nobar tiga laga skuad Garuda asuhan Jhon Herdman tersebut akan dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Sementara untuk laga final dan perebutan tempat ketiga yang dimainkan tanggal 5 Oktober 2026 juga akan difasilitasi nonton bareng.

"Secara legalitas, pada 18 September kemarin kami sudah mendapatkan surat izin dari pemegang hak siar," ujar Lilik.

Lilik menambahkan nobar laga timnas Indonesia tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Sebagai bagian dari dukungan dan semangat dari Jawa Tengah untuk penggawa timnas Indonesia.

"Ini gratis, silakan datang, beberapa fasilitas kita siapkan. Kami harapkan bisa tertib dan menjaga kebersihan, serta bersama-sama mendukung timnas kita," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para warganya untuk bisa mengikuti kegiatan nobar gartis di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.