Pemprov Jateng Jaga Air Tanah dari Rumah Lewat Gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan
jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meluncurkan Gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan (Sopan) di Dusun Gertas, Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Selasa, 27 Oktober 2026.
Gerakan ini menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat cadangan air tanah, terutama saat musim kemarau.
Keberadaan sumur resapan di Dusun Gertas telah ada sejak tahun 2019. Sumur resapan tersebut dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama dalam membantu menjaga kestabilan debit air.
Taj Yasin mengatakan pengalaman masyarakat Dusun Gertas dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Tengah untuk mengembangkan gerakan konservasi air dari lingkungan rumah tangga.
“Kita mulai dari Gertas, karena di sini sudah sejak tahun 2019 menerapkan gerakan sumur resapan yang sudah ada manfaatnya,” kata Taj Yasin seusai meninjau lokasi.
Dia juga menyontohkan pohon alpukat di sekitar lokasi yang terus berbuah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran manfaat upaya menjaga ketersediaan air di lingkungan.
Melalui gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan, Taj Yasin berharap masyarakat semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan.
Pembuatan sumur resapan di sekitar rumah diharapkan menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan secara bersama-sama untuk mendukung konservasi air.
Jaga air tanah dari rumah, Pemprov Jateng gelorakan gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan.
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