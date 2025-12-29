Pemprov Jateng Kembali Pulangkan Warga Terdampak Bencana Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kembali memulangkan warganya yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatra ke kampung halaman masing-masing, Senin, 29 Desember 2025.

Pada pemulangan di hari tersebut, ada sebanyak 18 orang warga Jateng yang dipulangkan dari di wilayah Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelumnya mereka bekerja sebagai penderes getah pinus.

Pemulangan warga tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Belasan warga asal Jawa Tengah tersebut diangkut menggunakan pesawat Hercules bersama delapan warga asal Banten dan Jawa Barat. Mereka tiba di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 14.05 WIB.

Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Sarido mengatakan dari 18 orang tersebut meliputi 16 orang merupakan warga Cilacap, seorang warga Brebes, dan seorang warga Pemalang.

Sebanyak 17 orang langsung diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing di Cilacap dan Brebes. Sementara satu orang warga asal Pemalang akan dijemput keluarganya yang ada di Cileungsi.

Sama seperti pemulangan gelombang pertama pekan lalu, belasan warga tersebut tidak hanya mendapat bantuan transportasi sampai ke daerah asal, tetapi juga ada bantuan sembako dari BNPB dan uang saku atau uang modal usaha dari Pemprov Jateng.

"Secara umum warganya sehat, mudah-mudahan nanti perjalanan juga lancar dan segera sampai di kampung halaman masing-masing," katanya Sarido saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma.