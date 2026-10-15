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Pemprov Jateng Kumpulkan Ratusan Karya Riset Peneliti, Bakal Jadi Dasar Pembangunan

Pemprov Jateng Kumpulkan Ratusan Karya Riset Peneliti, Bakal Jadi Dasar Pembangunan
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Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyerahkan penghargaan Anugerah Karya Riset Pembangunan (AKRP) Jateng dan Menulis Berdampak 2026 kepada para peneliti yang digelar di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Kamis, 15 Oktober 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berhasil mengumpulkan 609 karya riset dan 263 naskah artikel dalam ajang Gelar Karya Riset Pembangunan dan Menulis Berdampak 2026.

Dari jumlah tersebut, terdapat  51 policy brief (ringkasan kebijakan) yang berisi rekomendasi untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemprov Jateng bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

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Program ini diikuti oleh peneliti dan penulis dari berbagai daerah se-Indonesia. Mulai dari akademisi berbagai perguruan tinggi sampai masyarakat umum.

Puncaknya adalah Anugerah Karya Riset Pembangunan (AKRP) Jateng dan Menulis Berdampak 2026 yang digelar di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Kamis, 15 Oktober 2026.

Acara ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat riset dan inovasi.

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Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berharap seluruh karya ini tak berhenti di atas kertas, melainkan menjadi solusi konkret bagi pengembangan wilayah.

Menurutnya, pembangunan wilayah harus berbasis riset.

Pemprov Jateng berhasil mengumpulkan 609 karya riset dan 263 naskah artikel dalam ajang Gelar Karya Riset Pembangunan dan Menulis Berdampak 2026.

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