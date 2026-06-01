Pemprov Jateng Menghidupkan Roh Pancasila Melalui Beragam Program

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi perekat persatuan bangsa.

Sebab nilai-nilainya harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu disampaikan di sela-sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 1 Juni 2026.

Tema peringatan tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

"Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan,” kata Luthfi.

Dia mengatakan Pancasila perlu menjadi pegangan penting dalam menghadapi berbagai persoalan.

Di Jawa Tengah, nilai Pancasila juga harus menjadi landasan berpikir bagi seluruh masyarakat. Keberagaman suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial, kata dia, harus tetap disatukan oleh semangat Pancasila.

"Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” katanya.