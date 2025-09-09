Pemprov Jateng Peringati Haornas 2025, Momentum Memasyarakatkan Olahraga & Mengolahragakan Masyarakat

jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) Ke-42 Tahun 2025 di Kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (9/9) sore.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor), pelatih, dan masyarakat, menghadiri langsung peringatan Haornas itu.

Sejumlah induk olahraga, di antaranya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Jateng, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jateng, serta Special Olympics Indonesia (SOIna) Jateng juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga: Pemprov Jateng Memulihkan 512 Hektare Lahan Pertanian di Demak

Dalam kesempatan itu Taj Yasin mengajak setiap insan untuk membangun Indonesia melalui olahraga. “Semangat kita sama, membangun Indonesia. Mari bangun Indonesia dengan olahraga," katanya di sela acara.

Lebih lanjut Taj Yasin memberi apresiasi atas dedikasi semua pihak yang telah mengharumkan nama Jawa Tengah dan Indonesia melalui kontestasi olahraga, baik di tingkat nasional hingga internasional.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin saat peringatan Haornas ke-42 Tahun 2025 di Kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (9/9) sore. Peringatan Haornas ini menjadi momentum memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Foto: Humas Pemprov Jateng.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng Masrofi mengatakan peringatan Haornas ini mengambil tema “Olahraga Satukan Kita”.