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Pemprov Jateng Perkuat Swasembada Pangan dari Hulu ke Hilir

Pemprov Jateng Perkuat Swasembada Pangan dari Hulu ke Hilir
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Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan elektrifikasi Rice Milling Unit (RMU) skala kecil sekaligus meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Kamis 5 November 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya swasembada pangan melalui modernisasi sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

Setelah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), kini Pemprov Jateng mendorong elektrifikasi penggilingan padi skala kecil untuk meningkatkan efisiensi pengolahan hasil panen.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan elektrifikasi Rice Milling Unit (RMU) skala kecil sekaligus meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Kamis 5 November 2026.

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Program ini telah menjangkau 14 penggilingan padi skala kecil di Jawa Tengah sepanjang 2025–2026, dengan total pembiayaan sekitar Rp 3,1 miliar.

Sebelumnya, Pemprov Jateng telah menyiapkan ribuan alsintan untuk mendukung sektor produksi pertanian di 35 kabupaten/kota.

"Modernisasi alat pertanian itu sangat dibutuhkan. Sekarang merupakan kebutuhan, bukan merupakan keinginan, tetapi kebutuhan. Harus modern,” kata Luthfi.

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Menurutnya, modernisasi tidak cukup hanya dilakukan pada tahap produksi. Pengolahan hasil panen juga perlu diperkuat agar prosesnya lebih cepat, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi petani.

Salah satunya melalui penggantian mesin penggilingan berbahan bakar diesel menjadi listrik. Elektrifikasi tersebut mampu menekan biaya operasional sekitar 40 hingga 60 persen.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya swasembada pangan melalui modernisasi sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

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