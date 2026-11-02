Pemprov Jateng Raih Rekor MURI Pengumpulan Minyak Jelantah Terbanyak

jpnn.com - SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengukir rekor pengumpulan minyak jelantah oleh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD).

Pencapaian itu berbuah penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Dari total 60.680 pegawai yang terlibat, terkumpul sebanyak 31.032,44 liter minyak jelantah.

Piagam penghargaan diserahkan Senior Representative MURI Wilayah Semarang dan Jawa Tengah Ari Andriani, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Penyerahan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Senin, 2 November 2026.

Taj Yasin mengatakan bahwa gerakan pengumpulan minyak jelantah tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat.

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"Program pengumpulan minyak jelantah ini tidak hanya berbicara tentang lingkungan atau sampah, tetapi juga kesehatan. Bagaimana masyarakat kita tidak mengonsumsi minyak yang sudah berkali-kali digunakan sehingga lebih sehat," ujarnya.

Taj Yasin menyambut baik penguatan peran Posyandu dalam berbagai program yang diterapkan di Jawa Tengah. Menurutnya, pendampingan kader dapat membantu mengatasi persoalan ketidaktepatan data kemiskinan.