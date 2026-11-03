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Pemprov Jateng Salurkan 1.507 Alsintan Demi Mewujudkan Modernisasi Pertanian

Pemprov Jateng Salurkan 1.507 Alsintan Demi Mewujudkan Modernisasi Pertanian
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Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada acara Parade Alat dan Mesin Pertanian di Lapangan Tarubudoyo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa 3 November 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan 1.507 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) selama 2026 demi mendukung modernisasi pertanian di wilayahnya.

Adapun bantuan alsintan tersebut disalurkan ke 32 kabupaten/kota. Jenis peralatan disesuaikan dengan karakteristik lahan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa mekanisasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus mempertahankan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

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“Modernisasi alat pertanian ini tidak hanya menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan,” kata Luthfi disela acara Parade Alat dan Mesin Pertanian di Lapangan Tarubudoyo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa 3 November 2026.

Menurut Luthfi, mekanisasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus mempertahankan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Dia menyebut produksi gabah Jawa Tengah pada 2025 mencapai 11,5 juta ton atau berkontribusi sekitar 16,5 persen terhadap produksi nasional.

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Sementara itu, produksi sepanjang 2026 hingga memasuki November ini telah mencapai sekitar 8,5 juta ton. Gubernur optimistis mekanisasi pertanian dapat mendukung peningkatan produksi pangan.

Selain meningkatkan efisiensi, Luthfi berharap modernisasi mampu menarik minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Menurut dia, saat ini makin banyak anak petani yang memilih bekerja di sektor lain.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan 1.507 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) selama 2026 demi mendukung modernisasi pertanian di wilayahnya.

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