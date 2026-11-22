jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi meluncurkan Calendar of Events 2027 dengan 426 event yang disiapkan untuk memperkuat pariwisata berkelanjutan.

Kalender itu diluncurkan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Sekda Jateng Sumarno di Alun-alun Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Sabtu malam, 21 November 2026.

Ratusan event tersebut menjadi peluang memperkenalkan potensi daerah, mengembangkan paket wisata lintas daerah, mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja selama berkunjung.

"Jateng Calendar Events ini kita gunakan untuk mendukung program Jawa Tengah tahun 2027 dan diikuti 35 kabupaten/kota, yaitu pariwisata berkelanjutan," kata Luthfi.

Maka dari itu, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Budparfekraf) Jateng membuat aplikasi untuk mengkoneksikan seluruh event di kabupaten/kota. Konektivitas tersebut diharapkan mampu mendongkrak potensi ekonomi pariwisata di masing-masing daerah.

"Kami koneksikan agar masing-masing event tidak bertabrakan, sehingga turis baik domestik maupun internasional bisa memilih dan memilah kapan mereka akan berkunjung ke daerah kita," tuturnya.

Menurut Luthfi, pariwisata merupakan salah satu instrumen untuk membangun daerah. Untuk itu program seribu desa wisata juga akan dikoneksikan dengan event-event yang ada di Jawa Tengah.