Pemprov Jateng Tambah Alat Berat untuk Mempercepat Evakuasi Korban Longsor Cibeunying Cilacap

jpnn.com - CILACAP - Tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah bersama instansi terkait pada hari ketiga pascalongsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terus melakukan pencarian korban di lokasi permukiman warga yang tertimpa timbunan material longsor.

Tim gabungan yang berjibaku melakukan pencarian korban setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB, harus sangat berhati-hati melakukan evakuasi.

Sebab, situasi dan kondisi di area yang menjadi titik pencarian masih relatif membahayakan, terlebih cuaca pada Sabtu (15/11) mendung bahkan sempat terjadi hujan.

"Kondisi di lapangan terutama daerah yang terdampak, itu, kan, tanah longsoran, tentunya memang harus hati-hati dalam penanganan," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, Sabtu (15/11).

Menurut dia, ada hal yang harus diwaspadai tim dalam melakukan pencarian, salah satunya ialah kondisi cuaca.

Dia menjelaskan jika cuaca berubah atau hujan, maka lokasi pencarian berpotensi membahayakan.

Seperti pada hari kedua, di tengah aktivitas pencarian hujan deras pun turun. Aktivitas pencarian pun dihentikan sementara.

Sejumlah alat berat sudah dikerahkan di lokasi pencarian.