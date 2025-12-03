Pemprov Jatim Pecahkan Rekor MURI, 36.668 ASN Dipetakan Talenta Berbasis AI
jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meraih Rekor MURI setelah mencatatkan pemetaan talenta terhadap 36.668 Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).
Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Indonesia dan dinilai sebagai lompatan besar dalam inovasi manajemen talenta aparatur.
Pendiri ESQ Corp, Ary Ginanjar Agustian, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas keberhasilan mencapai angka pemetaan terbesar tersebut.
“Selamat kepada Ibu Khofifah. Ini bukan hanya rekor jumlah, tetapi langkah modern karena pemetaan mencakup potensi, kinerja, dan bakat berbasis AI,” ujar Ary, dalam keterangannya, Rabu (3/12).
Ary menegaskan, pemetaan terhadap 36.668 ASN memberikan dampak signifikan pada sistem rekrutmen dan penempatan aparatur.
Dengan data berbasis AI, penugasan dinilai menjadi lebih presisi serta selaras dengan talenta dan potensi masing-masing pegawai.
Dia juga menyoroti kecanggihan teknologi TalentDNA yang mampu memetakan ribuan ASN secara real-time.
“Ini bukan hanya yang terbanyak, tetapi juga yang termodern dan terintegrasi. Sistem bekerja masif dalam hitungan detik,” katanya.
Pemprov Jatim pecahkan rekor dengan memetakan talenta 36.668 ASN berbasis AI, terbesar dan termodern di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jumlah ASN Pengin Cerai Hingga November 2025, Ada Alasan Selingkuh
- 5 Berita Terpopuler: Berubah Status, Ribuan PPPK Paruh Waktu Diangkat, Skema Gaji Berbeda
- Resmi Menjabat Sekda DKJ, Uus Kuswanto Disebut Figur Netral
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Gaji Rp 300 Ribu, Berharap Mendapat Prioritas Jadi CPNS, Kesejahteraan Ditingkatkan
- Berangkatkan Ribuan Karyawan ke Tanah Suci, JNE Raih Rekor MURI di Momen Ultah ke-35
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira soal Alih Status PPPK ke PNS, Faqih Mengucap Alhamdulillah, Sudah Sangat Tepat