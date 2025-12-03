Pemprov Jatim Pecahkan Rekor MURI, 36.668 ASN Dipetakan Talenta Berbasis AI

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meraih Rekor MURI setelah mencatatkan pemetaan talenta terhadap 36.668 Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).

Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Indonesia dan dinilai sebagai lompatan besar dalam inovasi manajemen talenta aparatur.

Pendiri ESQ Corp, Ary Ginanjar Agustian, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas keberhasilan mencapai angka pemetaan terbesar tersebut.

“Selamat kepada Ibu Khofifah. Ini bukan hanya rekor jumlah, tetapi langkah modern karena pemetaan mencakup potensi, kinerja, dan bakat berbasis AI,” ujar Ary, dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Ary menegaskan, pemetaan terhadap 36.668 ASN memberikan dampak signifikan pada sistem rekrutmen dan penempatan aparatur.

Dengan data berbasis AI, penugasan dinilai menjadi lebih presisi serta selaras dengan talenta dan potensi masing-masing pegawai.

Dia juga menyoroti kecanggihan teknologi TalentDNA yang mampu memetakan ribuan ASN secara real-time.

“Ini bukan hanya yang terbanyak, tetapi juga yang termodern dan terintegrasi. Sistem bekerja masif dalam hitungan detik,” katanya.