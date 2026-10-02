Pemprov Kalsel Setop WFH ASN, Begini Penjelasan Gubernur Muhidin

jpnn.com - BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat di lingkungan pemda setempat mulai 1 Oktober 2026.

Para ASN lingkungan Pemprov Kalsel harus melaksanakan tugas kedinasan secara penuh dari kantor masing-masing.

Pemberhentian WFH tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Nomor 100.3.4.1/01962/ORG/2026 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Tempat Tinggal (Work From Home) di Lingkungan Pemprov Kalsel.

Gubernur Kalsel Muhidin mengatakan keputusan itu diambil setelah hasil evaluasi selama ini bahwa WFH ternyata tidak ada efisiensi secara signifikan.

Evaluasi yang dilakukan melingkupi berbagai aspek, termasuk penggunaan listrik di perkantoran, serta transportasi yang selama ini digunakan untuk mobilitas pegawai dari Banjarmasin menuju Banjarbaru.

"Atas dasar itu, maka mulai bulan Oktober ini saya perintahkan untuk masuk kembali. WFH tidak ada lagi, kita cabut mulai 1 Oktober,” kata Muhidin di Banjarbaru, Jumat (2/10).

Muhidin juga mengingatkan seluruh ASN agar memperhatikan ketentuan jam kerja. Kehadiran pegawai ditetapkan mulai pukul 08.00 WITA, dengan toleransi hingga pukul 09.00 WITA.

“Jam kehadiran ASN Provinsi ini jam 8, tetapi diberi toleransi sampai jam 9. Akan tetapi, jangan sampai diberikan turunan di sini jam 9, jam 9 hanya turun. Artinya jam 8 harus sudah hadir,” jelasnya.