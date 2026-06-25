Pemprov Kalteng dan Adhyaksa FC Berkolaborasi, Perkuat Sepak Bola Daerah

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melakukan kerja sama startegis dengan Adhyaksa FC.

Kolaborasi itu dilakukan sebagai bentuk komitme dalam memperkuat pembangunan sektor olahraga, khususnya sepak bola.

Kerja sama itu diperkuat dengan penandatangan yang dilaksanakan di Palangkaraya pada Senin (22/6), dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo serta Presiden klub Adhyaksa Fc.

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Melalui kerja sama ini, Adhyaksa FC yang saat ini berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League, berkomitmen menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kandang resmi klub mulai musim 2026/2027 dan seterusnya.

Tak hanya menghadirkan tim senior, Adhyaksa FC juga akan membawa Elite Pro Academy (EPA) kelompok usia U-16, U-18, dan U-20 ke Kalimantan Tengah.

Kehadiran EPA diharapkan menjadi wadah pembinaan pemain muda daerah untuk dapat bersaing di level nasional melalui kompetisi usia muda yang dikelola secara profesional oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB).

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Presiden Klub Adhyaksa FC, Eko Setyawan mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan yang telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak dua tahun lalu.

"Kerja sama ini merupakan bentuk nyata pemerataan pembangunan sepak bola nasional. Saya melihat Kalimantan Tengah merupakan provinsi besar yang membutuhkan kehadiran klub profesional agar pembinaan sepak bola akar rumput (grassroot) memiliki tujuan dan jenjang yang jelas ke depannya," ujar Eko Setyawan.