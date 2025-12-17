Pemprov Kalteng Distribusikan Langsung Bantuan Rp 9 Miliar ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

jpnn.com - MEDAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendistribusikan secara langsung bantuan senilai Rp 9 miliar untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat -tiga provinsi yang dilanda banjir bandang.

Para perwakilan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengirim dan mendistribusikan langsung bantuan di Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/12).

Hadir yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalteng Herson Barthel Aden.

Lalu Kadis Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, Ketua Kadin Kalteng Rahmat Nasution Hamka, Direktur Samapta Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Arie Sandy Sirait, dan beberapa perwakilan mahasiswa.

Penyerahan bantuan dilakukan pada dua titik posko. Untuk bantuan berupa barang, penyaluran dilaksanakan melalui Posko Polda Sumatera Utara yang berlokasi di Markas Polda Sumatera Utara.

Sementara itu, bantuan berupa uang tunai langsung dinserahkan di Posko Penanganan Banjir Sumut, kantor kwarda Sumatra Utara yang diterima langsung oleh Ketua Harian Posko Penanganan Banjir Sumut, Basarin Yunus Tanjung, dan Dedi Jaminsyah Putra selaku Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Sumut, yang juga bertindak sebagai bendahara posko bencana Sumut di Posko tanggap darurat bencana Pemprov Sumut.

Baca Juga: Program Lumbung Pangan Nasional Kalteng Raih Penghargaan Indonesia Kita 2025

Bantuan Rp 9 miliar yang dikirim berasal dari Pemprov Kalteng sebesar Rp 6,9 miliar, dan sisanya Rp 2,1 miliar dari Forkopimda Kalteng, ASN, BUMD Kalteng, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta mahasiswa Kalteng. Mereka semua terhimpun dalam Gerakan Masyarakat Kalteng Peduli.

Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, kepedulian dan empati kepada sesama, bahkan di tengah keterbatasan, merupakan cerminan nilai kemanusiaan yang paling luhur.