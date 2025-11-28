menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemprov Kaltim Tanggapi Isu Pemangkasan Beasiswa Gratispol

Pemprov Kaltim Tanggapi Isu Pemangkasan Beasiswa Gratispol

Pemprov Kaltim Tanggapi Isu Pemangkasan Beasiswa Gratispol
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Kaltim sekaligus Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai pemangkasan bantuan pendidikan Gratispol hingga maksimal Rp 5 juta adalah hoaks.

Kabar sebelumnya menyebut pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak pada pengurangan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Kaltim sekaligus Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal membantah informasi tersebut.

Baca Juga:

“Ini kan jelas hoaks,” tegas Faisal dalam keterangan tertulis pada Jumat (28/11/2025).

Dia memastikan Program Gratispol tetap berjalan seperti biasa tanpa ada pengurangan.

Bahkan cakupannya terus dibungkus agar bisa menyentuh seluruh mahasiswa Kaltim.

Baca Juga:

Faisal memaparkan total anggaran Gratispol tahun 2026 dialokasikan mencapai lebih dari Rp 1,38 triliun dengan rincian:

Gratispol S1: Rp 1.181.973.000.000

Pemprov Kaltim menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai pemangkasan bantuan pendidikan Gratispol hingga maksimal Rp 5 juta, simak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI