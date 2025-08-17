Pemprov Papua Gelar Taptu dan Pawai Obor Sambut HUT ke-80 RI
jpnn.com, JAYAPURA - Pemprov Papua menggelar upacara Taptu (penetapan waktu) dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) Tahun 2025.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Papua, Sabtu (16/8/2025).
Upacara Taptu dipimpin Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin.
Kegiatan ini juga turuh dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni beserta seluruh jajaran Forkopimda Papua.
Seusai pelaksanaan upacara tersebut dilanjutkan dengan pelepasan Pawai Obor oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni beserta jajaran Forkopimda.
"Ini kegiatan Taptu dan Pawai Obor yang diikuti perwakilan unsur TNI/Polri, ASN dan pelajar,” ucap Fatoni.
“Dengan selesainya upacara Taptu, saya beserta jajaran Forkopimda melepas pawai obor dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun,” sambungnya.
Upacara Taptu ini diselenggarakan seusai pengukuhan 32 anggota Paskibra yang akan bertugas pada upacara HUT ke-80 RI.
Sambut HUT ke-80 RI, Pemprov Papua menggelar Taptu (penetapan waktu) dan pawai obor.
