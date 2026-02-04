Pemprov Papua Pastikan Stok Daging Sapi & Kambing Aman Menjelang Puasa-Lebaran

jpnn.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua memastikan ketersediaan daging sapi dan kambing menjelang Ramadan dan Idulfitri bagi masyarakat dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Lunanka V. M. L. Daimboa menegaskan kebutuhan daging sapi dan kambing di Papua hingga saat ini masih dipasok dari luar daerah.

Namun demikian, kata dia dari sisi ketersediaan pasokan dinilai cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Puasa dan Lebaran.

“Ketersediaan daging sapi dan kambing di Provinsi Papua masih dipasok dari luar. Namun, secara nasional Pemerintah Pusat terus melakukan upaya stabilisasi pasokan dan harga. Meskipun harga di Papua berada di atas harga nasional, pemerintah bersama pelaku usaha tetap berkomitmen agar ketersediaan daging sapi dan kambing mencukupi hingga Hari Raya Idulfitri,” ujar Lunanka.

Dia menjelaskan Pemprov Papua secara aktif melakukan pemantauan harga dan stok komoditas strategis, termasuk daging sapi dan kambing.

Pemantauan tersebut dilakukan secara rutin dan terintegrasi melalui rapat pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan setiap minggu.

“Dalam rapat pengendalian inflasi, tidak hanya daging sapi dan kambing yang menjadi perhatian, tetapi juga komoditas bahan pokok penting lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.

"Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaku usaha untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan strategis, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Puasa dan merayakan Lebaran dengan tenang," tuturnya. (rhs/jpnn)