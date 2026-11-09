Pemprov Papua Pegunungan Minta Efisiensi Fiskal Daerah Ditinjau Ulang

jpnn.com, PAPUA PEGUNUNGAN - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta perhatian pemerintah pusat agar dana transfer ke daerah (TKD) diberikan secara maksimal.

Alasannya, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat saat ini sangat menyulitkan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.

“Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” kata Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban.

Menurut Elai Giban, Provinsi Papua Pegunungan tidak memiliki sumber dana lain selain bersumber dari dana TKD.

Provinsi ini juga tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga seluruh program pembangunan baru bisa berjalan jika dana TKD tercukupi.

“Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” ujarnya.

Saat ini, dengan keterbatasan fiskal Pemprov Papua Pegunungan tetap melayani kebutuhan masyarakat.

Dia mencontohkan penggunaan dana otsus, dimana Pemprov Papua Pegunungan tetap merealisasikan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.