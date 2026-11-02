Pemprov Papua Pegunungan Usulkan 4 Titik Pembangunan Sekolah Rakyat, Ini Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Minat terhadap program Sekolah Rakyat terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sangat tinggi.

Kali ini pengajuan datang dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Pemprov Papua Pegunungan bahkan mengajukan empat titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen sekaligus, yaitu dua titik di wilayah Kabupaten Jayawijaya, satu titik di Kabupaten Yahukimo, dan satu titik lagi di Kabupaten Yalimo.

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“(Masing-masing) kurang lebih sepuluh hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga (perlu) pelepasan, itu sebenarnya kuat,” ujar Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol saat menyerahkan proposal pengajuan ke Wamensos Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos, Senin (2/11).

Ones Pahabol menjelaskan, dari empat titik lahan yang diajukan merupakan aset milik pemerintah provinsi yang tersebar di sejumlah wilayah.

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Saat ini di atas lahan tersebut sudah berdiri bangunan sekolah, sehingga akses jalan, ketersediaan air, dan jaringan listrik memadai.

Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota, sehingga relatif aman dan nyaman. Sementara terkait syarat sertifikat lahan,