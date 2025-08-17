Pemprov Riau Dorong Hilirisasi untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

jpnn.com, RIAU - Pemprov Riau mendorong hilirisasi sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Saat ini ada tiga sektor strategis yang bisa berkembang, yakni minyak dan gas bumi (migas), perkebunan, serta industri pulp and paper.

"Kami tidak ingin hanya menjual bahan mentah, tetapi bagaimana nilai tambah bisa dinikmati oleh daerah dan masyarakat, solusinya melalui hilirisasi," ujar Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (16/8).

Agar investasi bisa tumbuh Pemprov Riau berkomitmen memberikan kemudahan berusaha bagi investor.

Dia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan agar iklim investasi makin menarik.

"Namun, kami tidak hanya butuh investor, kami juga butuh mitra pembangunan untuk memperdalam sinergi lintas sektoral,” ungkapnya.

Wahid juga menilai Riau Economic Forum (REF) menjadi ajang strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional.