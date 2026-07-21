Pemprov Riau Minta Bantuan Pemkot Untuk Tangani Banjir di Jalan Sudirman

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merespons sorotan masyarakat soal banjir yang kembali merendam Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan RS Awal Bros Pekanbaru.

Penanganan dilakukan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru untuk mengatasi persoalan yang selama ini menjadi penyebab kemacetan parah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi bersama Pemko Pekanbaru guna mencari solusi permanen terhadap persoalan banjir tersebut.

“Hari ini kami bersama Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti persoalan banjir di Jalan Sudirman Pekanbaru, tepatnya di depan RS Awal Bros,” ujar SF Hariyanto, Selasa (21/7).

Ia menjelaskan, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Pekanbaru pada Senin (20/7) menyebabkan genangan di sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Sudirman yang menjadi salah satu titik paling terdampak.

Menurutnya, penyebab utama banjir adalah besarnya debit air yang mengalir dari kawasan sekitar RS Awal Bros, sementara saluran drainase yang ada tidak mampu menampung aliran tersebut.

Selain itu, di sisi seberang rumah sakit belum tersedia saluran pembuangan air yang memadai.

Akibat kondisi tersebut, arus lalu lintas lumpuh dan kemacetan mengular hingga ke sejumlah ruas jalan lain.