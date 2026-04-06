Pemprov Riau Punya Utang Rp300 M, Kontraktor Jembatan Mahato Berharap Pusat Turun Tangan

jpnn.com - PEKANBARU - PT Tisa Lestari, salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek Pemerintah Provinsi Riau, sudah berulang kali menagih sisa pembayaran pembangunan Jembatan Mahato di Desa Sukadamai, Kabupaten Rokan Hulu, yang telah tuntas dikerjakan sejak akhir 2024.

Wakil Direktur PT Tisa Lestari, Hariman Siregar, menyebutkan, dari total nilai kontrak sekitar Rp22,2 miliar, pihak Pemprov Riau masih menyisakan utang Rp4,12 miliar.

Hariman mengatakan, keterlambatan pembayaran ini berdampak fatal terhadap stabilitas keuangan perusahaan dan nasib para pekerja.

"Kami meminta kepada Pemprov Riau, khususnya Plt Gubernur dan Kepala Dinas PUPR, mohonlah kami ini dibayarkan. Kami benar-benar dalam kesulitan saat ini," ujar Hariman dalam keterangan tertulis, Senin (6/4).

Sebagai pengusaha daerah, kata Hariman, pihaknya kini terjepit oleh beban finansial yang berat.

Selain harus melunasi kewajiban kepada vendor material seperti rangka baja, perusahaan juga harus menanggung bunga bank yang terus berjalan setiap bulannya.

"Kami memiliki utang di bank yang bunganya saja mencapai Rp45 juta tiap bulan. Sementara gaji karyawan dan tukang juga ada yang belum terbayarkan karena dana kami tertahan di Pemprov," ungkapnya.

Hariman mengaku sangat kecewa lantaran pihaknya sudah memenuhi seluruh kewajiban secara profesional.