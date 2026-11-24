Pemprov Riau Tetapkan Upah Minimum 2027, Sebegini Angka di Setiap Kabupaten
jpnn.com - Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Riau untuk tahun 2027 resmi ditetapkan.
Dari 12 kabupaten/kota, Kota Dumai mencatat UMK tertinggi sebesar Rp4.677.769.
Sementara itu, untuk upah minimum sektoral, nilai tertinggi tercatat pada sektor migas dan industri minyak mentah kelapa sawit (CPO) di Kota Dumai yang mencapai Rp4.964.049.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Roni Rakhmat mengatakan keputusan tersebut telah ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau pada Senin (23/11/2026).
Menurutnya, penetapan UMK dan UMSK dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari masing-masing bupati dan wali kota serta hasil pembahasan Dewan Pengupahan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
“Alhamdulillah hari ini sudah ditandatangani oleh bapak Plt Gubernur Riau sesuai dengan rekomendasi wali kota dan bupati serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Provinsi,” kata Roni Selasa (24/11).
Selain Dumai, Kabupaten Bengkalis menempati posisi berikutnya dengan UMK Rp4.356.476. Disusul Kabupaten Siak sebesar Rp4.300.866 dan Kota Pekanbaru Rp4.286.288.
Adapun UMK terendah di Provinsi Riau tahun 2027 berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir. Ketiga daerah tersebut memiliki besaran upah yang sama, yakni Rp4.031.142.
untuk upah minimum sektoral, nilai tertinggi tercatat pada sektor migas dan industri minyak mentah kelapa sawit (CPO) di Kota Dumai yang mencapai Rp4.964.049.
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