Pemprov Sulut Apresiasi Bea Cukai Sulbagtara Amankan 1 Ton Barang Ilegal
jpnn.com, MANADO - Pemprov Sulut mengapresiasi Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Kodaeral VIII, dan KSOP Manado mengamankan satu ton barang ilegal.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Victor Mailangkay menegaskan komitmen pemerintah memberantas peredaran minuman beralkohol illegal di daerah itu.
Pernyataan itu disampaikan Wagub Mailangkay menanggapi keberhasilan aparat gabungan Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Kodaeral VIII, dan KSOP Manado mengamankan minuman beralkohol ilegal, sebanyak 1 ton di Pelabuhan Calaca, Manado, Sulawesi Utara, pada 30 November 2025.
Saat itu, aparat gabungan berhasil mengamankan 1.003,5 liter cap tikus ilegal yang hendak diedarkan tanpa izin resmi melalui Pelabuhan Calaca.
Cap tikus ilegal yang disita tergolong minuman mengandung etil alkohol (MMEA) golongan C dengan kadar alkohol di atas 20%, dan tidak dilekati pita cukai serta tidak memiliki izin edar.
Akibat pelanggaran itu, negara berpotensi kehilangan pemasukan sebesar Rp 104,38 juta, dari pungutan cukai yang seharusnya diterima.
“Sangat mendukung, ketegasan aparat memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal. Bagi kami, peredaran minuman tanpa pita cukai bukan hanya mematikan industri resmi, tetapi juga mengurangi pendapatan negara dari sektor cukai. Ini menjadi pukulan tegas bagi sindikat penyelundup minuman beralkohol,” kata Wagub Mailangkay dalam pernyataan resminya, Kamis (11/12).
Dia menjelaskan, pemberantasan minuman beralkohol ilegal di Sulut dilakukan melalui operasi gabungan, yang terdiri atas TNI, Polisi, Satpol PP, Bea Cukai untuk menyita miras ilegal seperti cap tikus dan lainnya.
Pemprov Sulut mengapresiasi Bea Cukai Sulbagtara mengamankan 1 ton barang ilegal berupa minuman beralkohol
