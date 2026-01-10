Pemprov Sumsel dan TNI Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bersama Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis melepas bantuan kemanusiaan untuk korban bencana hidrometeorologi di tiga provinsi meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, bertempat di Markas Kodam II Sriwijaya, Jumat (9/1/2026).

Pelepasan bantuan tersebut menjadi wujud kepedulian nyata Pemprov Sumsel, TNI, dan masyarakat terhadap saudara-saudara di wilayah Sumatera yang tengah dilanda musibah bencana alam.

Gubernur Herman Deru menegaskan pengiriman bantuan ini lahir dari naluri kemanusiaan yang harus selalu dijaga, terutama ketika bencana melanda wilayah lain di tanah air.

“Ini adalah naluri kemanusiaan kita. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa membantu dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan saudara-saudara kita,” ujar Herman Deru.

Dia menjelaskan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat.

Adapun bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, pakaian, tenda, air mineral, serta biskuit untuk menunjang kebutuhan korban di lokasi terdampak.

Herman Deru memastikan bantuan tidak berhenti pada pengiriman kali ini saja, melainkan akan terus disalurkan hingga masyarakat Aceh Tamiang benar-benar pulih dan bangkit dari dampak bencana.

“Setiap gerak kita dalam mendistribusikan bantuan adalah gerak kemanusiaan. Kita doakan tidak ada korban jiwa dan saudara-saudara kita bisa segera bangkit, baik secara fisik maupun psikologis,” tambahnya.