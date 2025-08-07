Pemprov Sumsel Kaji Sungai Lematang untuk Alternatif Jalur Angkutan Batu Bara

jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mengkaji kemungkinan pemanfaatan Sungai Lematang sebagai jalur transportasi angkutan batu bara.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyebut bahwa jalur transportasi lewat air dinilai lebih aman dan efisien, serta untuk mengurangi dampak lalu lintas angkutan batu bara di jalan umum.

“Kami akan lakukan survei terlebih dahulu agar bisa mengetahui kondisi alur sungai. Ini penting agar kejadian seperti insiden di Sungai Lalan tidak terulang,” sebut Cik Ujang, Kamis (7/8/2025).

Dia menyebut izin pemanfaatan alur Sungai Lematang untuk angkutan batu bara sebenarnya telah diterbitkan sekitar lima tahun lalu. Namun, belum dimanfaatkan secara maksimal karena kondisi debit air yang tidak stabil.

“Di musim kemarau, air cenderung surut sehingga menyulitkan tongkang untuk melintas. Sebaliknya, saat musim hujan, debit air meningkat dan bisa mendukung aktivitas pengangkutan,” ungkap Cik Ujang.

Kata Cik Ujang, saat ini jalur sungai yang sudah aktif digunakan berada di wilayah Muara Lematang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) karena memiliki akses langsung ke Sungai Musi.

"Untuk Kabupaten Lahat dan Muara Enim masih dalam tahap kajian lebih lanjut," kata Cik Ujang.

Menurutnya, apabila jalur Sungai Lematang dinilai layak maka peluang kerja sama dengan investor akan dibuka untuk mendukung pengembangan jalur tersebut.