Pemprov Sumsel Kembali Gelar Salat Istisqa, Berharap Hujan Segera Turun

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan kembali menggelar salat sunnah istisqa untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi cuaca kering dan kabut asap yang masih melanda wilayah Sumsel pada Kamis (8/10/2026).

Salat Istisqa digelar di halaman Griya Agung Palembang dan diikuti masyarakat bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pelaksanaan salat istisqa merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumsel.

Menurut Deru, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan karhutla melalui operasi darat maupun udara.

Upaya tersebut, yakni penggunaan water bombing, modifikasi cuaca, serta pembenahan tata air gambut.

"Kami sudah berikhtiar maksimal melalui operasi daa, udara dengan water bombing, modifikasi cuaca, hingga pembenahan tata air gambut," ujar Deru, Kamis.

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Dia menyebut kondisi cuaca kering dan minimnya curah hujan masih menjadi tantangan dalam pengembangan karhutla.

Oleh karena itu, upaya teknis tersebut turut dilengkapi dengan ikhtiar batin melalui salat istisqa.