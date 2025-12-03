Pemprov Sumsel Kirim 52,9 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bergerak cepat merespons bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H Edward Candra MH, Selasa (2/12/2025), disepakati bahwa Sumsel menyalurkan 52,9 ton bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Setda Sumsel dan diikuti oleh sejumlah OPD terkait.
Edward Candra menyampaikan langkah cepat ini merupakan wujud kepedulian Sumsel terhadap provinsi tetangga yang sedang menghadapi masa sulit.
Dia menyampaikan penyaluran bantuan akan dilakukan secara terkoordinasi agar tepat sasaran dan dapat segera diterima masyarakat.
“Pemprov Sumsel segera menindaklanjuti kejadian bencana alam ini,” ucapnya.
Dia juga mengungkapkan seluruh proses persiapan bantuan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan logistik, armada pengangkut, hingga teknis pengawalan. Hal ini penting agar bantuan dapat tiba sesuai jadwal dan dalam kondisi aman. Menurutnya, percepatan distribusi menjadi prioritas mengingat kebutuhan mendesak masyarakat di daerah terdampak.
“Distribusi akan dilakukan melalui jalur darat mengingat kami membutuhkan percepatan,” jelasnya.
Dia menambahkan hasil rapat tersebut akan segera dilaporkan kepada Gubernur Sumsel sebagai bentuk pertanggungjawaban dan koordinasi lebih lanjut.
Edward menyampaikan harapannya agar seluruh bantuan yang disalurkan dapat diterima oleh para korban banjir secara merata.
