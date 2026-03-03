menu
Pemprov Sumsel Pastikan 1.500 Km Jalan Nasional Mulus Sebelum Lebaran
Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto: Diskominfo Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bergerak cepat untuk memastikan Lebaran 1447 H Aman terkendali. Sebagai "jantung" penghubung Lampung hingga Aceh. 

Diketahui, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memprediksi Sumatera Selatan akan dilewati sekitar 3,87 orang pada musim mudik tahun ini. 

Gubernur Sumsel Herman Deru menerangkan bahwa fokus utama saat ini adalah memuluskan 1.500 km jalan nasional. 

"Target H-10 Lebaran semua lubang sudah tertutup. Itu Itu jaminan dari Kementerian PU. Termasuk jalan yang sempat viral seperti penghubung Muba-Mura,” terang Deru, Selasa (3/3/2026).

Selain ruas Musi Banyuasin–Musi Rawas, perbaikan juga difokuskan di Banyuasin, Palembang–Prabumulih, hingga Prabumulih–Lahat. Perhatian khusus diberikan pada jalur padat Palembang–Betung yang menjadi penghubung utama menuju Jambi.

"Dari sekitar 60 kilometer ruas tersebut, 22 kilometer di antaranya kerap mengalami kemacetan akibat titik penyempitan (bottleneck). Kami berharap optimalisasi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dapat menjadi solusi distribusi arus kendaraan," ungkap Deru. 

Tak hanya jalan raya, sektor perkeretaapian juga menjadi perhatian. Peningkatan frekuensi kereta api barang, terutama angkutan batu bara, berpotensi memicu kepadatan di perlintasan sebidang.

Untuk itu, disepakati pembangunan empat flyover di Muara Enim guna mengurai potensi kemacetan.

