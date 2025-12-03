menu
Pemprov Sumsel segera Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Aceh, Sumut & Sumbar

Kepala BPBD Sumsel M Iqbal Alisyahbana. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) segera menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga yang terdampak.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengungkapkan bahwa rencana pengiriman bantuan ini merupakan inisiatif Gubernur Sumsel Herman Deru bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).

Namun demikian, skema pengiriman masih masih dibahas, mengingat akses ke lokasi terdampak bencana banyak terputus.

“Kami masih rapatkan skema pengiriman agar tepat sasaran,” ungkap Iqbal, Rabu (3/12). 

Bantuan yang akan dikirimkan meliputi makanan untuk anak dan dewasa, obat-obatan, tenda, selimut, kasur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

“Semua bantuan telah dipersiapkan sesuai kondisi korban di lapangan,” ungkap Iqbal. 

Pengiriman bantuan diperkirakan menggunakan pesawat Hercules, sambil menunggu kepastian jadwal penjemputan.

Pemprov Sumsel segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Aceh, Sumut dan Sumbar. Wujud peduli Sumsel terhadap korban terdampak bencana.

