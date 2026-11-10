Pemprov Sumsel Tak Buka Formasi CPNS 2026, Pendataan PPPK Paruh Waktu Berlanjut

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Peluang masyarakat untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dipastikan belum terbuka pada 2026.

Pemprov Sumsel memutuskan tidak mengusulkan penerimaan CPNS tahun ini meskipun pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada November 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismal Fahmi.

Ismail menegaskan Pemprov Sumsel tidak mengajukan kebutuhan formasi CPNS untuk penerimaan tahun ini.

"Pemprov Sumsel tahun ini tidak menerima (rekrutmen CPNS 2026)," tegas Ismail, Selasa (10/11/2026).

Dengan keputusan tersebut, masyarakat yang berharap mengikuti seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Sumsel harus menunggu kesempatan pada periode penerimaan berikutnya.

Sementara itu, BKD Sumsel juga tengah melakukan pendataan terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan pemerintah provinsi.

Pendataan tersebut berkaitan dengan rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.