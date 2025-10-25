Pemprov Sumsel & TNI Bersinergi Wujudkan Ketahanan Nasional Lewat Program Sekolah Rakyat

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya menyatakan dukungan penuh terhadap program bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas).

Hal itu mengemuka dalam kunjungan Kabacadnas Letjen TNI Gabriel Lema ke Makodam II/Sriwijaya, Jumat (25/10).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Gatot Subroto tersebut, Letjen Gabriel diterima langsung oleh Sekda Sumsel Edward Candra dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis.

Pertemuan berlangsung penuh keakraban sekaligus menjadi forum strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Letjen Gabriel Lema dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional melalui pembinaan bela negara.

Menurutnya, Bacadnas memiliki tanggung jawab membentuk komponen cadangan dan membina kesadaran bela negara di kalangan masyarakat.

Dia menyebut salah satu fokus utama Bacadnas adalah mengembangkan program 'Sekolah Rakyat' dan 'Menjaga, Belajar, Gotong Royong (MBG)' sebagai bentuk nyata pendidikan karakter kebangsaan.

“Kami ingin menumbuhkan semangat nasionalisme dan gotong royong sejak dini,” ujar Letjen Gabriel Lema.