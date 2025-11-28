menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pemprov Sumsel Tuntut Percepatan Perbaikan Jembatan Muara Lawai

Pemprov Sumsel Tuntut Percepatan Perbaikan Jembatan Muara Lawai

Pemprov Sumsel Tuntut Percepatan Perbaikan Jembatan Muara Lawai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang ambruk akibat aktivitas angkutan batu bara. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang ambruk akibat aktivitas angkutan batubara.

Namun, hingga kini belum juga diperbaiki.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengambil langkah tegas dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan tersebut.

Baca Juga:

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin lagi “diprank” dengan janji-janji tanpa realisasi.

“Kami panggil pihak-pihak terkait, jangan sampai pemerintah di-prank,” kata Apriyadi seusai Rapat Percepatan Pembangunan Jembatan Muara Lawai di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/11).

Dalam rapat tersebut disepakati pembangunan kembali jembatan membutuhkan anggaran sekitar Rp20 hingga Rp 23 miliar. 

Meski dana belum terkumpul penuh, para pengusaha angkutan batu bara dan pihak terkait menyatakan kesediaannya untuk membuka rekening bersama di Bank Sumsel Babel.

“Besok disepakati rekening bersama dibuka di Bank Sumsel Babel. Dipilih bank daerah supaya Pemerintah dapat memantau dana yang masuk secara transparan,” ujarnya.

Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang ambruk akibat aktivitas angkutan batubara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI