menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pasar » Pemprov Sumsel Waspadai Lonjakan Harga Pangan Menjelang Nataru

Pemprov Sumsel Waspadai Lonjakan Harga Pangan Menjelang Nataru

Pemprov Sumsel Waspadai Lonjakan Harga Pangan Menjelang Nataru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Cabai merah di Pasar Tradisional di Palembang, Kamis (27/11/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, SUMSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru),

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Efendi mengungkapkan pada pekan terakhir November tren harga pokok di pasar masih relatif stabil.

Namun, cabai menjadi satu-satunya komoditas yang mulai menunjukkan kenaikan dibandingkan minggu sebelumnya.

Baca Juga:

“Sekarang masih stabil, bawang belum naik, tetapi cabai sudah. Kenaikannya tidak signifikan, mudah-mudahan harga tetap aman,” ungkap Ruzuan, Kamis (27/11/2025).

Berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan Kota Palembang, harga cabai merah keriting di pasar tradisional saat ini berada di kisaran Rp 70.000–Rp 75.000 per kilogram, yang dari sebelumnya Rp 55.000–Rp 60.000 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih tetap bertahan di Rp 38.000–Rp 40.000 per kilogram.

Baca Juga:

"Faktor cuaca, terutama musim hujan juga bisa memengaruhi pasokan. Karena Nataru rutin tiap tahun. Kami sudah menyiapkan langkah antisipasi, baik dari sisi suplai maupun distribusi pangan ke pasar,” kata Ruzuan. 

Selain pengaturan distribusi, pemerintah daerah juga menggelar pasar murah untuk membantu menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pangan Natal dan Tahun Baru (Mataru).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI