Pemuda 18 Tahun Jadi Korban Pengeroyokan dan Pembacokan di Kudus

jpnn.com, KUDUS - Bergerak cepat, Polres Kudus meringkus enam orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan disertai pembacokan terhadap seorang pemuda di Kecamatan Jati.

Enam orang yang diamankan masing-masing berinisial MFM (21) dan AMP (24), warga Kecamatan Bae, WDR (17) dan MAG (22), warga Kecamatan Mejobo, MSR (21), warga Kecamatan Kota, serta MDR (22), warga Kecamatan Jati.

“Dalam waktu kurang dari sembilan jam setelah kejadian, yakni pada Minggu (1/11) pukul 02.30 WIB, enam orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut berhasil diamankan. Sementara itu, dua orang lainnya masih masuk daftar pencarian orang (DPO) dan dalam pengejaran petugas,” kata Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kapolsek Jati AKP Subkhan, Senin.

Berdasarkan hasil pendalaman awal, MFM diduga berperan sebagai pelaku utama pembacokan. WDR dan MSR diduga turut memukul korban, sedangkan MAG, MDR, dan AMP diduga berperan membonceng atau mengantarkan para pelaku.

Polisi masih memburu dua orang lainnya yang identitasnya telah diketahui.

Korban berinisial R (18), warga Kabupaten Blora yang berdomisili di Kecamatan Bae, Kudus. Ia mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan dan menjalani perawatan di RSI Aisyiyah Kudus.

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Subkhan menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama temannya berboncengan melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2, Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati.

Saat itu, rombongan sekitar 10 orang yang menggunakan lima sepeda motor memepet kendaraan korban. Salah satu pelaku kemudian meminta rokok kepada korban, tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena rokok korban telah habis.