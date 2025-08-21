menu
Pemuda 18 Tahun Tewas dalam Kebakaran di Kalideres Jakbar

Pemuda 18 Tahun Tewas dalam Kebakaran di Kalideres Jakbar

Pemuda 18 Tahun Tewas dalam Kebakaran di Kalideres Jakbar
Seorang pria berinisial IZ (18) tewas dalam kebakaran rumah tinggal di Jalan Semanan Raya, RT 01 RW 02 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (20/8/2025) malam. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran rumah tinggal di Jalan Semanan Raya, RT 01 RW 02 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu (20/8) malam menewaskan satu orang.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syarifudin mengatakan korban seorang pemuda 18 tahun berinisial IZ.

"Ada korban meninggal, satu orang laki-laki," kata Syarifudin, Kamis.

Meski demikian, hingga kini pihaknya belum dapat membeberkan penyebab kematian pria tersebut karena kronologi kebakaran masih dalam proses investigasi.

"(Kronologi dan penyebab) masih diinvestigasi," ujar Syarif.

Sementara itu, jenazah korban meninggal itu telah dievakuasi dengan menggunakan ambulans PMI Jakarta Barat dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk penanganan lebih lanjut.

Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran yang menghanguskan dua rumah kontrakan di kawasan tersebut.

Setelah berjibaku melakukan pemadaman di tengah permukiman padat, petugas berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan lain.

Kebakaran rumah di Kalideres, Jakarta Barat, menewaskan seorang pemuda berusia 18 tahun.

