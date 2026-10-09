Pemuda 21 Tahun Begal Sopir Taksi Online di Tangsel

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda berusia 21 berinisial AA nekat begal sopir taksi online di daerah Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Pelaku ditangkap Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya di wilayah Pandeglang.

Polisi mengungkap motif yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan uang tunai.

"Betul, mobilnya mau dijual. Telepon seluler (HP) korban juga mau dijual," kata Kepala Unit (Kanit) 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Reza Arif saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Reza menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi kejahatan jalanan atau bega tersebut.

Terkait dengan akun pemesan taksi daring yang terdaftar atas nama seorang perempuan, Reza mengungkapkan fakta bahwa hal tersebut adalah modus pelaku.

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Pelaku secara acak menghampiri seorang perempuan di pinggir jalan dan meminta tolong untuk memesankan taksi daring.

"Pelaku dengan pemilik akun perempuan tersebut dipastikan tidak saling mengenal," ujar Reza.