Pemuda Cicalengka Tewas di Rancaekek, Sejumlah Luka Tusuk di Tubuhnya
jpnn.com - BANDUNG - Seorang pemuda berinisial R ditemukan tewas dengan penuh luka tusuk di kawasan Sukamulya, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada Senin (22/12/2025) sore.
Ada dugaan kuat, korban tewas seusai terlibat keributan dengan sekelompok pemuda lain saat menonton pertunjukan kuda renggong.
Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku yang identitasnya telah diketahui.
Adapun jasad korban ditemukan di aliran sungai yang ada di kawasan Sukamulya, Kecamatan Rancaekek.
Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusuk yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan.
Petugas dari Tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa kondisi jasad korban.
Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan sejumlah luka tusuk di beberapa bagian tubuh korban yang diduga menjadi penyebab kematian.
Kasatreskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot, mengatakan korban diketahui berinisial R dan merupakan warga Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.
Seorang pemuda warga Cicalengka tewas dengan tubuh penuh luka tusuk, seusai terlibat keributan saat menonton pertunjukan kuda renggong di Rancaekek.
