Pemuda Cilacap Tewas Dianiaya, 3 Pelaku Ditangkap Polisi
jpnn.com, SEMARANG - Pemuda berinisial G warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tewas dianiaya.
Jasadnya ditemukan di lapangan Desa Botorejo, Kabupaten Demak, pada Sabtu (11/10).
Petugas gabungan Polres Demak dan Polda Jateng meringkus tiga pelaku penganiayaan.
"Kurang dari 24 jam, tiga pelaku diamankan oleh petugas gabungan Polres Demak dan Polda Jawa Tengah," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Senin (13/10).
Jasad G ditemukan di lapangan Desa Botorejo oleh warga sekitar.
Menurut Artanto, penyelidikan yang dilakukan petugas mengindentifikasi tiga pelaku penganiayaan yang menewaskan korban.
Tiga pelaku yang diamankan masing-masing F warga Kabupaten Jepara, M warga Kabupaten Batang, dan S warga Kabupaten Cilacap.
Artanto menyebut ketiga pelaku merupakan rekan korban sendiri.
Polres Demak dan Polda Jawa Tengah menangkap pelaku penganiayaan hingga menyebabkan pemuda asal Cilacap tewas.
