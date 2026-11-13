Pemuda Hanyut di Sungai Ciujung Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - LEBAK - Seorang pemuda warga Kabupaten Lebak, Banten, Dede Wahyu (22) yang hanyut di Sungai Ciujung ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Tim SAR Gabungan menemukan jenazah korban sejauh satu kilometer dari lokasi kejadian pada operasi pencarian hari kedua, Jumat (13/11).

‎"Kami membawa jenazah korban itu ke Puskesmas Kolelet Wetan, Rangkasbitung sambil menunggu kedatangan keluarganya," kata ‎Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Banten Rizky Dwianto di Lebak, Jumat (13/11).

‎Penemuan jenazah tersebut setelah Tim SAR melakukan operasi dengan membagi tugas pencarian menggunakan dua perahu karet milik BPBD Lebak dan Basarnas Banten.

Tim SAR melakukan operasi sejak pagi hingga siang dengan penyisiran lokasi kejadian di Sungai Ciujung hingga Bendungan Pamarayan, Kabupaten Serang, sepanjang 6 kilometer.

‎Selain itu, pihaknya menerjunkan tim penyelam dari Basarnas Banten. ‎Pada pukul 14.00 WIB, Tim SAR menemukan korban setelah melakukan penyisiran sepanjang 1 km dari lokasi kejadian.

Dalam operasi pencarian itu, Tim SAR Gabungan melibatkan 30 personel terdiri atas unsur Basarnas Banten, BPBD, sukarelawan Tagana, dan polisi.

Setelah menemukan korban, Tim SAR Gabungan menutup operasi pencarian. Mereka yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke kesatuan masing-masing.