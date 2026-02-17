Pemuda Hanyut di sungai Kualuh Hulu Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - MEDAN - Seorang pemuda yang hanyut di Sungai Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban bernama Bambang (28), warga Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

"Korban ditemukan Senin (16/2) berjarak sekitar 500 meter dari lokasi awal kejadian," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Selasa (17/2).

Baca Juga: 5 Pemuda di Jaktim Diciduk Polisi Ketika Hendak Tawuran

Jenazah korban dievakuasi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Medan bersama Tim SAR Gabungan.

"Jenazah korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak terkait," ungkap Hery. Pihaknya menyampaikan belasungkawa atas peristiwa nahas tersebut.

Dia menjelaskan peristiwa hanyutnya Bambang bermula ketika korban yang tengah beraktivitas bersama teman-temannya pada Sabtu (14/2), hendak menyeberang sungai.

Lalu, lanjut dia, korban yang menyeberang sungai dengan cara berenang tidak mampu melawan derasnya arus, sehingga hanyut di sungai tersebut.

"Warga yang berada di lokasi sempat melakukan upaya pencarian secara manual, namun tidak membuahkan hasil. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan," ungkapnya.