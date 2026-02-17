menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pemuda Hanyut di sungai Kualuh Hulu Ditemukan Meninggal Dunia

Pemuda Hanyut di sungai Kualuh Hulu Ditemukan Meninggal Dunia

Pemuda Hanyut di sungai Kualuh Hulu Ditemukan Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Medan bersama tim SAR gabungan mengevakuasi pria yang hanyut di Sungai Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ANTARA/HO-Basarnas Medan

jpnn.com - MEDAN - Seorang pemuda yang hanyut di Sungai Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban bernama Bambang (28), warga Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

"Korban ditemukan Senin (16/2) berjarak sekitar 500 meter dari lokasi awal kejadian," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Selasa (17/2).

Baca Juga:

Jenazah korban dievakuasi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Medan bersama Tim SAR Gabungan.

"Jenazah korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak terkait," ungkap Hery.  Pihaknya menyampaikan belasungkawa atas peristiwa nahas tersebut.

Dia menjelaskan peristiwa hanyutnya Bambang bermula ketika korban  yang tengah beraktivitas bersama teman-temannya pada Sabtu (14/2), hendak menyeberang sungai.

Baca Juga:

Lalu, lanjut dia, korban yang menyeberang sungai dengan cara berenang tidak mampu melawan derasnya arus, sehingga hanyut di sungai tersebut.

"Warga yang berada di lokasi sempat melakukan upaya pencarian secara manual, namun tidak membuahkan hasil. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan," ungkapnya.

Seorang pemuda yang hanyut di Sungai Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumut, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI