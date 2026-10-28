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Pemuda Harus Cinta Indonesia, Pemerintah Wajib Memberi Teladan

Oleh: Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hamid, M.P - Peneliti Utama BRIDA Jawa Timur

Pemuda Harus Cinta Indonesia, Pemerintah Wajib Memberi Teladan
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Peneliti Utama BRIDA Jawa Timur Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hamid, M.P. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Bendera Merah Putih dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, pidato disampaikan, dan berbagai kegiatan kepemudaan diselenggarakan.

Namun, di tengah seremoni tahunan tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan: apakah semangat Sumpah Pemuda benar-benar hidup dalam jiwa generasi muda Indonesia saat ini?

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Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi pemuda masa kini, melainkan mengajak seluruh elemen bangsa melakukan introspeksi.

Sebab, membangun karakter pemuda bukan hanya tanggung jawab keluarga dan lembaga pendidikan, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dan seluruh penyelenggara negara.

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Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai organisasi, suku, dan latar belakang berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua.

Indonesia masih berada di bawah penjajahan. Mereka belum menikmati kemerdekaan, tetapi telah memiliki keberanian untuk membayangkan sebuah bangsa yang merdeka dan bersatu.

Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026, kita perlu mengembalikan makna tiga ikrar tersebut ke dalam kehidupan nyata.

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