Pemuda Jabar Peduli Santuni Korban Pesta Rakyat Maut di Garut
jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Pemuda Jabar Peduli (KPJP) bergerak dengan hati galang santunan dengan door to door mendatangi rumah korban akibat tragedi maut pesta rakyat di Garut.
Santunan dilakukan dalam rangka peringatan satu tahun tragedi.
Kegiatan sosial dalam bentuk santunan ini merupakan bentuk kepedulian pemuda Jabar peduli terhadap para korban dan sebagai bentuk peringatan melawan lupa tragedi maut di Garut yang sempat ramai dan menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Kabupaten Garut.
Tepat tanggal 18 Juli 2026 satu tahun tragedi maut pesta pernikahan anak Gubernur Jabar dengan Wabup Garut yang telah menewaskan tiag orang dan puluhan orang luka-luka akibat berdesakan dan terinjak-injak.
Beberapa korban menyampaikan suara hatinya atas kejadian ini.
Akibat dari pesta maut di Garut ini tidak sedikit korban yang mengalami trauma berat yang masih membayangi, patah tulang sehingga berdampak tidak lagi dapat beraktivitas kerja mencari nafkah bahkan ada yang mengalami gangguan pada pernafasan, sesak pada dada dan akibat lainnya yang diderita.
Selain ucapan terima kasih atas santunan yang telah diberikan oleh Komunitas Pemuda Peduli Jabar, korban juga menyampaikan untuk terus ada bantuan sosial yang berkelanjutan dan ke depannya untuk waspada dalam segala macam bentuk rencana acara yang akan di selenggarakan.
Selain itu, ada juga penyampaian pihak keluarga korban pesta rakyat di Garut terkait dukungan penanganan hukum yang sedang berjalan. (rhs/jpnn)
Komunitas Pemuda Jabar Peduli memberikan santunan untuk korban tragedi maut pesta rakyat di Garut.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Di Kolam Inilah 8 Siswi MTs di Garut Tenggelam, 1 Meninggal Dunia
- Polisi Tangkap 4 Pengeroyok Petugas Jaga Perlintasan Kereta Api
- Pesta Rakyat Kana Jadi Ajang Kolaborasi Koperasi dan UMKM
- Anak Bunuh Bapak Tiri di Garut, Berawal dari Masalah Sepele
- Astra Serahkan Rumah Layak Huni dan Luncurkan EcoBiz Desa Sejahtera Astra di Garut
- Update Dugaan Pencabulan Santriwati oleh Pimpinan Ponpes di Garut