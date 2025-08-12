Pemuda Lompat dari Jembatan Barelang, Tim SAR Lanjutkan Pencarian
jpnn.com - BATAM - Seorang pemuda tenggelam seusai melompat dari Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Adapun identitas korban bernama Rivaldo Rahul Septiawan (23), warga Sei Beduk, Kota Batam, Kepri.
Tim Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Kepri tengah melakukan pencarian terhadap pemuda tersebut.
Menurut Kepala SAR Kota Batam Dedius, ini merupakan pencarian lanjutan setelah di hari pertama korban tidak ditemukan.
“Operasi SAR dilanjutkan lagi hari ini pukul 08.00 WIB,” kata Dedius di Batam, Selasa(12/8).
Peristiwa ini dilaporkan oleh Ahmad Andre (19) yang melihat seorang laki-laki tidak dikenal melompat dari Jembatan Barelang.
Atas laporan itu, polisi turun mengecek di lapangan dan menemukan dompet beserta beberapa kartu identitas milik korban, dan sebuah sepeda motor Honda Beat.
Terpisah, Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli mengatakan Tim Rescue Pos SAR Batam berjumlah 6 orang bergerak menuju ke lokasi kejadian kecelakaan (LKK) menggunakan Rescue Car D-Max dan 1 set perahu karet.
Seorang pemuda diduga melompat dari Jembatan Barelang, Kota Batam, Kepri. Tim SAR Kepri melanjutkan pencarian.
