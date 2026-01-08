Pemuda Masjid Dunia-DMDI Salurkan Alat Berat untuk Pembersihan Daerah Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Masjid Dunia, Artha Graha Peduli, dan DMDI Indonesia mengirimkan sejumlah kendaraan alat berat untuk membersihkan masjid dan vihara ke daerah Sumatera.

Koordinator Lapangan Pemuda Masjid Dunia di Sumut, Nuansa Rambe mengatakan selain alat berat, ketiganya juga mengirimkan barang bantuan kemanusiaan seperti perlengkapan salat, mukena, sarung serta perlengkapan tidur.

"Alat berat beserta bantuan kemanusiaan dan keperluan tidur yang kami kirimkan ini difokuskan untuk wilayah-wilayah yang terdampak paling parah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, serta beberapa daerah di Sumut " ujar Nuansa dalama keterangannya, pada Selasa (6/1).

Nuansa mengungkapkan bahwa alat berat dan bantuan kemanusiaan itu telah digunakan mulai Desember 2025 lalu di Aceh Tamiang.

Tujuannya untuk membersihkan rumah ibadah seperti masjid dan vihara serta membuka jalan yang masih di genangi lumpur.

Sementara itu, Presiden Pemuda Masjid Dunia Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan bahwa mereka juga telah mengirimkan bantuan bahan pokok dan keperluan masyarakat seperti tikar, kelambu, bantal, kompor gas, ambal Sholat, bahan makanan, keperluan bayi, perempuan, anak.

Lalu, keperluan untuk membersihkan rumah dan jalan dari lumpur sisa banjir yang sampai hari ini menggenangi wilayah terdampak.

"Kami berharap dengan adanya alat berat dan bahan pokok serta keperluan tahap ketiga ini, bisa membantu mempercepat proses pemulihan dan pembersihan rumah warga, Jalan gang serta rumah ibadah. Sehingga aktivitas warga kembali seperti biasa," tuturnya.