Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Memberantas Korupsi

jpnn.com - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, atas komitmen dan keberanian pemerintahannya dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Di tengah perhatian publik terhadap berbagai perkara dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan korupsi dalam tata kelola batu bara PT PLN (Persero), Pemuda Muhammadiyah memandang bahwa setiap proses penegakan hukum harus didukung sepenuhnya sepanjang dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

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"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas atensi dan komitmennya dalam mengawal pemberantasan korupsi. Kepemimpinan yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara objektif merupakan pesan kuat bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum," kata Dzulfikar, Sabtu (11/7/2026).

Dia menilai komitmen pemerintah tersebut harus menjadi energi bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas secara profesional tanpa rasa takut maupun intervensi dari pihak mana pun.

"Ketika ada kemauan politik yang kuat untuk menegakkan hukum, institusi penegak hukum akan memiliki ruang untuk bekerja sesuai konstitusi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh proses hukum berjalan hingga tuntas, transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," tuturnya.

PP Pemuda Muhammadiyah juga memberikan dukungan moral kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polri, Kejaksaan, KPK maupun institusi penegak hukum lainnya agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, berani, dan bebas dari segala bentuk intervensi dalam mengusut perkara-perkara korupsi.

Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dengan menghormati setiap tahapan proses hukum, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak melakukan intimidasi terhadap aparat maupun pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum, serta bersama-sama mengawal tegaknya keadilan.