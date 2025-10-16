menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemuda Muhammadiyah Banten: Jangan Menempatkan Pesantren Secara Negatif

Pemuda Muhammadiyah Banten: Jangan Menempatkan Pesantren Secara Negatif

Pemuda Muhammadiyah Banten: Jangan Menempatkan Pesantren Secara Negatif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bendahara Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten Moh. Riefqi Saputra. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Bendahara Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten Moh. Riefqi Saputra menilai tayangan Trans7 yang viral soal pesantren sangat menyesatkan. 

Terlebih narasi yang disampaikan terkait makna pendidikan di pondok pesantren, sangat keliru.

Menurut Riefqi, pesantren bukan sekadar tempat belajar agama, melainkan pusat pembentukan akhlak dan karakter bangsa.

Baca Juga:

Oleh karena itu, katanya, filosofi pendidikan tersebut perlu dipahami dengan seksama.

"Pondok Pesantren membentuk akhlak mulia dan karakter. Bukan hanya ilmu pengetahuan," kata Riefqi dalam keterangannya, Rabu (15/10).

Lebih lanjut Riefqi mengungkapkan pesantren telah melahirkan generasi ulama, pemimpin, dan tokoh nasional.

Baca Juga:

Jadi, kata dia, sangat tidak pantas bila menyinggung kehidupan santri dengan narasi satir.

"Pondok Pesantren itu telah lahir ratusan tahun. Jangan menempatkan pesantren secara negatif. Jadi, harus memahami pesantren secara utuh dan kultural," ungkapnya. (boy/jpnn)

Riefqi mengatakan Pondok Pesantren membentuk akhlak mulia dan karakter, bukan hanya ilmu pengetahuan.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI