Pemuda Muhammadiyah Mengapresiasi Langkah Presiden Prabowo Evaluasi Program MBG

Pemuda Muhammadiyah Mengapresiasi Langkah Presiden Prabowo Evaluasi Program MBG
Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan. Foto: supplied

jpnn.com - Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah itu sebagai respons pemerintah atas maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.

Affandi menilai sikap Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keberlangsungan MBG sebagai salah satu agenda utama Asta Cita, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

"Pemuda Muhammadiyah memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo. Evaluasi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius memastikan MBG berjalan aman, sehat, dan bermanfaat bagi jutaan anak Indonesia," kata Affandi, Senin (29/9/2025).

Dalam kapasitasnya sebagai Managing Partner Serambi Law Firm, Affandi menyebut jika ditemukan adanya kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh pengelola dapur MBG, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas demi keadilan dan perlindungan masyarakat.

"Program ini adalah amanah besar bagi generasi penerus bangsa. Perbaikan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar tujuan mulia Presiden benar-benar terwujud," tuturnya.

Affandi menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah berdiri bersama pemerintah dalam memastikan keberlangsungan program MBG.

Dia menyebut evaluasi dan perbaikan sistem harus dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas program, menjaga integritas.

