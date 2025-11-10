menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pemuda Muhammadiyah Sebut Penetapan Tersangka di Kasus Ijazah Jokowi Langkah Tepat

Pemuda Muhammadiyah Sebut Penetapan Tersangka di Kasus Ijazah Jokowi Langkah Tepat

Pemuda Muhammadiyah Sebut Penetapan Tersangka di Kasus Ijazah Jokowi Langkah Tepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla. Foto: PP Pemuda Muhammadiyah

jpnn.com - Polda Metro Jaya menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dkk sebagai tersangka dugaan penyebaran informasi bohong dan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Langkah Polda Metro Jaya menetapkan tersangka itu memunculkan beragam tanggapan publik, termasuk dari organisasi Pemuda Muhammadiyah.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menilai langkah kepolisian tersebut sudah tepat.

Baca Juga:

Dzulfikar menilai proses hukum ini penting untuk memberikan kepastian di tengah banyaknya spekulasi yang beredar di masyarakat.

"Saya rasa penetapan tersangka itu sudah langkah yang tepat. Setidaknya, ini menegaskan adanya kepastian hukum di tengah banyak spekulasi di publik," kata Fikar -sapaan Dzulfikar dikutip dari keterangan yang diterima, Minggu (9/11/2025).

Dia pun mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya sebagai bentuk penegakan hukum yang dapat meredam kegaduhan publik.

Baca Juga:

Fikar menyebut isu terkait ijazah palsu Jokowi sempat ramai di media sosial, bahkan bercampur dengan fitnah dan adu domba.

"Penetapan tersangka ini penting agar kegaduhan itu tidak semakin melebar," kata dia.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menilai penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi penting untuk kepastian hukum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI